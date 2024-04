Medioriente, Frazier "Implementare le risoluzioni dell'Onu" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ambasciatrice Vanessa Frazier, rappresentante permanente di Malta alle Nazioni Unite e presidente di turno per il mese di aprile del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in un’intervista all’Italpress, indica le priorità del Consiglio con gli appuntamenti più importanti del mese fissati dall’agenda maltese e spiega come il Consiglio dei Quindici potrà riacquistare la sua credibilità dopo che la risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi approvata la settimana scorsa continua ad essere ignorata sia da Israele che Hamas.

