Medio Oriente, Tajani “Seguiamo minuto per minuto situazione italiani” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo seguendo minuto per minuto le situazioni dei nostri connazionali che sono in Israele, quelli nella Striscia di Gaza, e quelli presi in ostaggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari Esteri a Lussemburgo.

“C’è più di una famiglia italiana nel nord di Israele e nelle zone dove sono in attacco gli Hezbollah, abbiamo due ostaggi e abbiamo un altro gruppo di italiani nel sud della striscia di Gaza, che ci auguriamo possano uscire il prima possibile dal corridoio di Rafah”. L’Italia ha assunto “un ruolo di primo piano, con tutti gli incontri del presidente del Consiglio, miei e anche del ministro della Difesa” per evitare un’escalation della crisi in Medio Oriente.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).