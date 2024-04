Medio Oriente, Tajani "L'Italia lavora per la pace" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia continua a lavorare per la pace, e sta realizzando ogni sforzo per richiamare tutti gli attori della regione alla moderazione, anche in qualità di Presidenza del G7”. Lo dice il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontrando alla Farnesina i rappresentanti della Lega degli Stati Arabi e dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, per discutere dei recenti sviluppi della crisi mediorientale.

sat/gsl (Fonte video: Profilo X Antonio Tajani)