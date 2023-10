ROMA (ITALPRESS) – “Il punto è più complessivo: che cosa succede nel mondo? Occorre politica estera e l’Europa si deve dare una svegliata, perchè su queste tematiche non tocca palla”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a “Mattino Cinque News”. “Quando parte una guerra è sempre un disastro per tutti, ma c’è una cosa peggiore della guerra per un popolo: è assistere al massacro di bambini”, sottolinea.

(ITALPRESS).