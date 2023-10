Medio Oriente, Meloni "Per sconfiggere Hamas dare più peso all'Anp" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Lo strumento più efficace per sconfiggere Hamas è dare concretezza e tempistica alla situazione palestinese e attribuire più peso all’Autorità nazionale palestinese”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, GiorgiaMeloni, arrivando al vertice dei capi di Stato e di governo che convocato a Bruxelles anche per discutere della situazione in Medio Oriente. (ITALPRESS).

trl/gsl (Fonte video: Consiglio Europeo)