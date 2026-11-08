Medicina Top - 8/11/2026 - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – I nuovi bersagli per combattere le malattie neurodegenerative, come Alzheimer e Parkinson, e gli effetti dell’inquinamento luminoso sulla salute: sono i temi della novantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger ha intervistato Monica DiLuca, docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano, dove è anche

prorettrice alla Ricerca ed è presidente della Società Italiana di Farmacologia (SIF), e Roberto Manfredini, specialista in Endocrinologia, Medicina interna e Cardiologia, professore ordinario di Medicina interna e direttore della Clinica Medica dell’Università e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Tra gli ospiti anche Gabriella Golia, famosa conduttrice tv, in particolare volto di Italia 1 e Canale 5.

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