Medicina Top - 11/10/2026 - Tuttoggi.info

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Medicina Top – 11/10/2026

ItalPress

Medicina Top – 11/10/2026

Dom, 11/10/2026 - 11:03

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MILANO (ITALPRESS) – La prevenzione dei tumori e l’importanza di un buon sonno: sono i temi dell’ottantanovesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger ha intervistato Marco Alloisio, presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LILT, di Milano Monza Brianza, coordinatore delle Chirurgie Specialistiche di Humanitas Cancer Center, e Lino Nobili, professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e direttore della Scuola in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Genova, responsabile della Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “G. Gaslini” e presidente dell’Accademia Italiana di Medicina del Sonno. Tra gli ospiti anche Cristina Nutrizio, autrice per la televisione, regista e scrittrice.
mrc/gsl

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