Media Valle del Tevere, 35 posti per il servizio civile

Nella Media Valle del Tevere si cercano 35 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale nei comuni della zona sociale n. 4.

In particolare i progetti di servizio civile previsti sono i seguenti:

– Cittadinanza attiva: In famiglia per la famiglia 2019 (Sedi di attuazione: Marsciano -capofila, FrattaTodina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi).

– Giovani per la cultura 2019 (Sedi di attuazione: Massa Martana-capofila, Marsciano, Todi, Fratta Todina).

– Giovani per l’ambiente 2019 (Sedi di attuazione: Todi-capofila, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio).

Per eventuali richieste di informazioni o attività di supporto ai candidati, si comunicano i giorni ed orari di apertura delle seguenti sedi:

– COMUNE DI MARSCIANO: Servizi Sociali (lun-merc-ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) –tel. 075/8747245

– COMUNE DI TODI Servizi Sociali (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) – tel 075/8956738-733

-COMUNE DI MASSA MARTANA Servizi Sociali (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) – tel 075/8951735

-COMUNE DI FRATTA TODINA Servizi Sociali (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) tel. 075/8745304

-COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO Ufficio Segreteria (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) tel. 075/8780217

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 10.10.2019. alle ore 14:00.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, presso uno solo dei Comuni sede di attuazione del progetto. La presentazione di due o più domande comporterà l’esclusione del candidato.

I nominativi dei/lle candidati/e ammessi/e alle procedure selettive, la data e il luogo di svolgimento della selezione saranno comunicati esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Marsciano-Capofila della Zona Sociale n. 4 – www.comune.marsciano.pg.it, nonché nei siti web istituzionali dei Comuni facenti parte della Zona Sociale 4, con esclusione di qualsiasi ulteriore comunicazione.

