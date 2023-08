MILANO (ITALPRESS) – Cucina, salute e benessere, difesa del made in Italy e comunicazione rivolta in particolare alla Generazione Z: sono questi i principali settori su cui Mondadori Media ha deciso di investire. A parlarne, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy, è l’amministratore delegato della gestione digital e MarTech, Andrea Santagata.

