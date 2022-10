“Non sono contrario alla tecnologia nucleare in assoluto, ma non credo che per un paese come l’Italia con un potenziale così alto di rinnovabili sia la tecnologia giusta”. Così l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini al termine del panel “Verso l’autonomia energetica italiana” al Futura Expo di Brescia.

