Mazzocchi punisce ancora il Grifo, il Sudtirol vince 2-1 | Pagelle

Gli uomini di Bisoli avanti con l'ex Ternana, i biancorossi trovano il pari su rigore | Nella ripresa la rete di Curto su un pasticcio della difesa

A Bolzano arriva un’altra sconfitta per il Perugia, che non regge il confronto con un Sudtirol convinto della propria forza, compatto ed abile a sfruttare i calci da fermo. Grifoni ancora puniti da Mazzocchi, lasciato libero di calciare dal limite, e da un errore della difesa che consente a Curto di siglare il gol-vittoria sugli sviluppi di un corner. In mezzo, il rigore procurato da Olivieri e siglato da Casasola, che nel finale ha anche l’occasione per il pari. E i cartellini presi (Rosi si fa anche espellere) aumentano l’emergenza in difesa per la prossima gara.

La partita

4′ pt Padroni di casa subito arrembanti con Rover, la difesa del Perugia riesce a fermarlo, con qualche affanno.