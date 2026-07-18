 Mazzi "La sicurezza è un punto di forza dell'Italia per attrarre turisti" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mazzi “La sicurezza è un punto di forza dell’Italia per attrarre turisti”

ItalPress

Mazzi “La sicurezza è un punto di forza dell’Italia per attrarre turisti”

Sab, 18/07/2026 - 12:02

Condividi su:


ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “La sicurezza è un aspetto che ha molto peso anche sull’attrattività dei luoghi per i turisti internazionali. L’Italia è, tra l’altro, il Paese più sicuro verso il quale il turista del mondo ha la maggior percezione di sicurezza, e quindi partiamo da una posizione di vantaggio”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine della seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania. “La Sicilia ha un altro grande vantaggio: Catania, la Sicilia, e tutta quest’area, che ha una forza attrattiva nei confronti del turismo molto, molto elevata”, ha aggiunto Mazzi.

xn5/col3/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!