Mazzarri “Niente tabelle Champions, pensiamo a vincere” - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Champions al momento distante sette punti. Tanti, ma non irrecuperabili e il Napoli continua a crederci anche se il tecnico azzurro, Walter Mazzarri, non ha intenzione di mettersi a fare calcoli. “Mai fatte tabelle in vita mia. Dobbiamo cercare di vincerle tutte – dice alla vigilia dell’anticipo con il Genoa -. Avendo tutta la rosa a disposizione è chiaro che siamo più fiduciosi per fare delle vittorie. Si può tentare di arrivare il più in alto possibile. Sette punti sono tanti ma proveremo ad accorciare. Chi ci precede deve venire qua e noi dobbiamo sfruttare l’effetto Maradona. In base a quello che ho visto, se riusciremo ad essere concreti in attacco, si può pensare di recuperare sette punti”, ha detto ancora Mazzarri che poi affronta anche alcuni aspetti tattici. “Tanti allenatori riescono a cambiare modulo di settimana in settimana. Ho avuto un pò di tempo per far assimilare ai calciatori altri due moduli rispetto al 4-3-3, mi riferisco al 3-4-3 e al 3-5-2. Ho cambiato un pò la posizione di Kvaratskhelia visto che viene marcato stretto sulla sinistra. Quindi, dato che la squadra ha assimilato tre moduli, è un vantaggio cambiare ogni tanto durante la partita, ma non dirò come partiremo domani. Io credo che con il Milan, a parte il grandissimo errore sul gol subito, avevamo fatto un’ottima partita. Non meritavamo di perdere sia con il primo che con il secondo modulo”. Intanto nelle prossime gare ci sarà anche Osimhen. “Rientra oggi. Ho avuto un contatto personale. Capirò se sarà possibile farlo giocare dall’inizio o se portarlo in panchina”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).