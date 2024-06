Mazzali "Responsabilità professionale centrale per i fisioterapisti" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “La responsabilità professionale è un tema molto calato sulla nostra professione. Come ordine, abbiamo fortemente voluto aprire un focus dopo 7 anni dall’istituzione della leggi Gelli-Bianco perché se la nostra professione chiede competenze avanzate e cerchiamo di avere possibilità lavorative in più, non possiamo uscire dal concetto che da competenze nascono responsabilità”: a dirlo Angelo Mazzali, presidente dell’Ordine dei fisioterapisti interprovinciale di Milano, in occasione della giornata conclusiva della Milano Fisio Week, organizzata dallo stesso Ordine, alla quale seguiranno altri appuntamenti i prossimi 7-8 settembre.

L’importanza e le diverse sfaccettature della responsabilità professionale in un approccio olistico sono ben chiari perché, come ha sottolineato Mazzali, “quando si parla di atto terapeutico, e quindi di prestazioni sanitarie, non possono non essere toccati tutti i concetti che stanno dietro la responsabilità di un atto sanitario”.

