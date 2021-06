Mazda accelera su elettrificazione flotta e sicurezza - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation ha annunciato che accelererà i suoi piani di elettrificazione globali. La Casa giapponese ritiene che entro il 2030 un quarto dei suoi prodotti sarà totalmente elettrico mentre tutti gli altri saranno in qualche forma elettrificati. Tra il 2022 e il 2025, Mazda introdurrà una gamma di nuovi prodotti utilizzando la Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, principalmente per Giappone, Europa, Stati Uniti, Cina e Asean. Questa gamma comprenderà cinque modelli ibridi, cinque modelli ibridi plug-in e tre modelli elettrici. Ulteriori dettagli su questi nuovi prodotti e sui loro mercati di lancio saranno annunciati in seguito. Mazda sta inoltre sviluppando una piattaforma dedicata per i veicoli elettrici – la Skyactiv Ev Scalable Architecture – che verrà utilizzata per veicoli elettrici di varie dimensioni e tipologia di carrozzeria sui prodotti che saranno lanciati tra il 2025 e il 2030. Mazda conferma il suo impegno nel ridurre le emissioni di CO2 di ogni vettura ed è convinta che si debbano sfruttare tutte le opzioni disponibili per raggiungere la neutralità climatica. Attraverso la Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, l’elettrificazione continuerà di pari passo con lo sviluppo della tecnologia avanzata per i motori a combustione interna, come il pluripremiato motore e-Skyactiv X, nonchè con l’introduzione di nuovi motori sei cilindri in linea. Inoltre, Mazda ha annunciato che amplierà le proprie avanzate tecnologie di sicurezza con l’introduzione del proprio sistema di guida autonoma incentrato sull’uomo “Mazda Co-Pilot Concept”. Tale sistema debutterà come Mazda Co-Pilot 1.0 sulle vetture di dimensioni maggiori di Mazda a partire dal 2022. Con il Mazda Co-Pilot Concept, Mazda introdurrà col tempo un sistema che monitora le condizioni del conducente in ogni momento. Se viene rilevato un improvviso cambiamento nelle condizioni fisiche del conducente, il sistema passa alla guida autonoma, portando l’auto in un luogo sicuro, fermandola ed effettuando una chiamata di emergenza.

