I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno tratto in arresto un 37 albanese residente a Milano. L’uomo è stato sorpreso a recuperare un carico di droga abilmente occultato in un container depositato nell’area doganale del porto di Vado Ligure. Il container, giunto dall’Ecuador con un carico di banane, nascondeva circa 60 chili di cocaina suddivisa in 50 panetti.