Maxi incendio a Tenerife, oltre 12 mila evacuati - Tuttoggi.info

TENERIFE (SPAGNA) (ITALPRESS) – Gli incendi non danno tregua all’isola di Tenerife, in Spagna. I venti forti e le alte temperature rendono estremamente difficile per i vigili del fuoco domare le fiamme. L’incendio è il più grave di sempre alle Canarie, finora ha devastato circa 8.400 ettari di vegetazione e provocato l’evacuazione di oltre 12 mila abitanti.

sat/gtr

(Fonte video: profilo ufficiale Twitter Unidad Militar de Emergencias – Ministerio de Defensa de España e profilo ufficiale Twitter Consorcio de Bomberos de Tenerife)