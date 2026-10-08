Maxi frode fiscale all'Ue, sequestro da 11 milioni e 6 misure cautelari - Tuttoggi.info





VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese, con il Nucleo P.E.F. di Milano e sotto il coordinamento della Procura Europea (EPPO), ha eseguito nell’ambito dell’operazione “Hermes” misure cautelari e sequestri contro un’organizzazione coinvolta in una frode sull’IVA nel commercio di prodotti elettronici e informatici. Le misure cautelari riguardano 6 persone. Il sequestro preventivo, che ammonta a 11 milioni, riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese.

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