 Maxi blitz in carcere | Droga, telefoni e smartwatch nelle celle - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Maxi blitz in carcere | Droga, telefoni e smartwatch nelle celle

Redazione

Maxi blitz in carcere | Droga, telefoni e smartwatch nelle celle

Gio, 16/07/2026 - 11:13

Condividi su:

Una vasta attività operativa straordinaria è stata condotta nella serata del 14 luglio scorso all’interno della casa circondariale di Terni, nel reparto che ospita detenuti del circuito Alta Sicurezza. L’attività, coordinata dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria e le Marche e svolta sotto la supervisione del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rientra fra le strategie nazionali finalizzate al rafforzamento dei livelli di sicurezza negli istituti penitenziari.

Blitz al carcere, 210 uomini setacciano detenuti

Al dispositivo operativo hanno preso parte 210 unità di Polizia penitenziaria, tra personale del Reparto di Terni, operatori provenienti dagli istituti del Distretto UmbroMarchigiano, appartenenti alle specialità del Corpo (USPeV, GOM e GIO) e unità cinofile del Nucleo di Roma.

Cellulari, smartwatch e droga

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 50 telefoni cellulari, 5 smartwatch e oltre 100 grammi di hashish, oltre ad altri oggetti non consentiti all’interno delle camere detentive. Al termine degli accertamenti, 35 detenuti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato connesse al possesso illecito di dispositivi di comunicazione.

“L’operazione assume particolare rilievo anche nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, considerata la presenza di detenuti di elevato spessore criminale – si legge in una nota del quotidiano del Ministero della Giustizia – L’intervento conferma il costante impegno dell’Amministrazione nel garantire sicurezza e legalità all’interno degli istituti penitenziari, valorizzando la professionalità e il senso del dovere del personale di Polizia penitenziaria impegnato quotidianamente nella tutela dell’ordine e della sicurezza”.

foto archivio

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

Alturas festival: sul monte Peglia nasce un nuovo festival tra musica, natura e artigianato

Spoleto

Brucia il bosco sopra Baiano Alto, fiamme vicino alle case

Spoleto

Festival dei Due Mondi, il “bel tempo che fu” nel “bel mezzo of Everything” | La prima di Daniele Cipriani tra radici e radiconi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Traffico di rifiuti verso il Pakistan, sequestri e perquisizioni nel bresciano

Pillole Italpress

Sequestrati 100 kg tra hashish e marijuana nel Catanese, 3 arresti

Pillole Italpress

Sequestrati a Rovigo 450 kg di carne scaduta e 3 tonnellate di verdura marcia

Top News ITALIA

Trovati con 100 kg di droga tra hashish e marijuana, tre arresti nel catanese

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!