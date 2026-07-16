Maxi blitz in carcere | Droga, telefoni e smartwatch nelle celle - Tuttoggi.info

Una vasta attività operativa straordinaria è stata condotta nella serata del 14 luglio scorso all’interno della casa circondariale di Terni, nel reparto che ospita detenuti del circuito Alta Sicurezza. L’attività, coordinata dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria e le Marche e svolta sotto la supervisione del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rientra fra le strategie nazionali finalizzate al rafforzamento dei livelli di sicurezza negli istituti penitenziari.

Blitz al carcere, 210 uomini setacciano detenuti

Al dispositivo operativo hanno preso parte 210 unità di Polizia penitenziaria, tra personale del Reparto di Terni, operatori provenienti dagli istituti del Distretto UmbroMarchigiano, appartenenti alle specialità del Corpo (USPeV, GOM e GIO) e unità cinofile del Nucleo di Roma.

Cellulari, smartwatch e droga

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 50 telefoni cellulari, 5 smartwatch e oltre 100 grammi di hashish, oltre ad altri oggetti non consentiti all’interno delle camere detentive. Al termine degli accertamenti, 35 detenuti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato connesse al possesso illecito di dispositivi di comunicazione.

“L’operazione assume particolare rilievo anche nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, considerata la presenza di detenuti di elevato spessore criminale – si legge in una nota del quotidiano del Ministero della Giustizia – L’intervento conferma il costante impegno dell’Amministrazione nel garantire sicurezza e legalità all’interno degli istituti penitenziari, valorizzando la professionalità e il senso del dovere del personale di Polizia penitenziaria impegnato quotidianamente nella tutela dell’ordine e della sicurezza”.

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