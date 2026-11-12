Maxi blitz antimafia a Messina, 36 arresti tra carcere e affari illeciti - Tuttoggi.info

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Maxi blitz antimafia a Messina, 36 arresti tra carcere e affari illeciti

ItalPress

Maxi blitz antimafia a Messina, 36 arresti tra carcere e affari illeciti

Gio, 12/11/2026 - 08:02

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MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 persone. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Numerosi e gravi i reati contestati a vario titolo agli indagati: tra questi figurano l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e l’associazione per delinquere mirata all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Entrambi i reati sono aggravati dal metodo mafioso e dalla partecipazione di oltre 10 associati. Le accuse comprendono inoltre il traffico e la detenzione di droga aggravati dalla commissione all’interno di una struttura carceraria, l’intralcio alla giustizia, la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio e la violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

– Foto: da video Carabinieri-Polizia Penitenziaria
(ITALPRESS).

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