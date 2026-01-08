 Mauro Repetto: "Reunion con Max Pezzali? Pronto, sul palco o in birreria" - Tuttoggi.info
Mauro Repetto: “Reunion con Max Pezzali? Pronto, sul palco o in birreria”

Gio, 08/01/2026 - 19:03

(Adnkronos) – “Le canzoni sono nostre. Io sono pronto sia sul palcoscenico, sia in birreria, sia a lavare i piatti. A qualunque cosa, io sono pronto”. Risponde così Mauro Repetto, ex 883 i nsieme a Max Pezzali, incalzato da Caterina Balivo durante la puntata di oggi, giovedì 8 gennaio, de ‘La Volta Buona’. A poche ore dall’annuncio ufficiale di Max Pezzali super ospite a Sanremo 2026, Caterina Balivo chiede a Mauro Repetto, ex 883: “La reunion ci sarà oppure no a Sanremo? Mauro, ci sarai anche tu?”. 

E Repetto risponde sibillino: “Allora, io sono a disposizione in tutte le birrerie di Sanremo. In effetti sono molto backstage, sono molto compagno di banco, sono molto co-autore di tutte le canzoni degli 883 e quindi sulla scena eravamo unici, eravamo originali, eravamo surrealisti. A Sanremo sono contento che lui sarà lì e io sarò in ogni birreria, pronto a bere una birra con lui e con Nicola Savino, con grande piacere”. 

