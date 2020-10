Matteoli confermato presidente Fipsas, 6° mandato consecutivo - Tuttoggi

RIMINI (ITALPRESS) – Ugo Claudio Matteoli è stato confermato presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee dall’Assemblea nazionale elettiva riunita al Palacongressi di Rimini. Per il dirigente sportivo, candidato unico e in carica dal 2001, si tratta del sesto mandato consecutivo alla guida della Fipsas.

Matteoli ha ricevuto 1.498 preferenze su 1.762 voti espressi dai delegati, per una percentuale del 88,48%. Le schede bianche sono invece state 195. “C’è grande soddisfazione – ha ammesso il confermato presidente della Fipsas subito dopo l’elezione – Per me comincia il sesto mandato e sei mandati sono tanti. Sono in carica da venti anni, che diventeranno spero ventiquattro, e oggi ho preso quasi il 90 per cento delle preferenze: questo significa che dopo tutto questo tempo ho ancora la fiducia della gente e della società. Questo riconoscimento per me è una grandissima soddisfazione: vuol dire che insieme al Consiglio federale uscente, peraltro in gran parte riconfermato, abbiamo lavorato bene”.

