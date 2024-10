Matteo Berrettini si separa dal coach Roig: "Decisione di entrambi" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Ciao a tutti. Volevo comunicarvi che io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale". Questo l'annuncio del tennista romano, n. 41 Atp, Matteo Berrettini su Instagram sulla separazione dal suo coach Francisco Roig, dopo la sconfitta ai quarti di finale nel torneo Atp di Vienna, contro il russo Karen Khachanov.

"Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest'anno, l'impegno e i risultati ottenuti. È stata un'esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso 'In bocca al lupo'".