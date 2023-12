Mattarella "Tra Italia e San Marino dialogo e cooperazione" - Tuttoggi.info

SAN MARINO (ITALPRESS) – “Le sfide non sono mancate: abbiamo affrontato insieme la pandemia, una sventura che ha colpito il nostro territorio prima e più duramente di altri. Superate le difficoltà e i ritardi iniziali, abbiamo lavorato efficacemente insieme, a stretto contatto, creando sinergie tra i nostri sistemi sanitari che, quindi, potranno, anche in futuro, rafforzare la nostra cooperazione nell’ambito della salute, a vantaggio di San Marino e anche delle realtà italiane più vicine”. Lo ha detto il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, in occasione della visita di Stato a San Marino.

sat/mrv (fonte video: Quirinale)