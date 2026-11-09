Mattarella "Spero presto ingresso Albania e altri Paesi candidati nell'Ue" - Tuttoggi.info

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Mattarella “Spero presto ingresso Albania e altri Paesi candidati nell’Ue”

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Mattarella “Spero presto ingresso Albania e altri Paesi candidati nell’Ue”

Lun, 09/11/2026 - 16:02

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ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia considererà sempre incompleta, mutilata l’Unione Europea finchè non ne faranno parte – mi auguro prestissimo – l’Albania e gli altri Paesi candidati. Si tratta di una prospettiva che investe il futuro dei popoli dei Balcani Occidentali, per i quali l’integrazione europea rappresenta un sicuro progetto di pace, libertà e progresso”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbereshe, insieme con il presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj.

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(Fonte video: Quirinale)

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