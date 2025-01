Mattarella "Soltanto unita l'Europa può garantire futuro di pace" - Tuttoggi.info

MESSINA (ITALPRESS) – “Nei singoli contesti nazionali si continua troppo spesso a considerare l’Unione europea come un soggetto estraneo agli Stati membri e non – quale effettivamente essa è – come il prodotto della loro interazione e cooperazione”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio doctoralis in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università di Messina.“Eppure – sottolinea il capo dello Stato -, quanto sta avvenendo a livello internazionale, dove prevalgono dinamiche fortemente conflittuali e perfino distruttive, fa emergere, per contrasto, la decisiva importanza della comunanza di valori e di principi che rendono gli Stati europei naturalmente vicini e necessariamente solidali nell’affermare i valori di democrazia, dignità umana, libertà, equità sociale, pace”.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)