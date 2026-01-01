 Mattarella "Si chiude un anno non facile, ora la pace" - Tuttoggi.info
ItalPress

Gio, 01/01/2026 - 09:02

ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto
rivolta alla pace”. Così il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.
Mattarella ha anche parlato di giovani, del ruolo dell’Ue e delle Nazioni Unite, della necessità di respingere violenze e odio, degli ottant’anni della Repubblica italiana e del suo ruolo internazionale.
fonte video Quirinale
(ITALPRESS).
abr

