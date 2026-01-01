Mattarella "Si chiude un anno non facile, ora la pace" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto
rivolta alla pace”. Così il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.
Mattarella ha anche parlato di giovani, del ruolo dell’Ue e delle Nazioni Unite, della necessità di respingere violenze e odio, degli ottant’anni della Repubblica italiana e del suo ruolo internazionale.
fonte video Quirinale
(ITALPRESS).
abr
rivolta alla pace”. Così il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.
Mattarella ha anche parlato di giovani, del ruolo dell’Ue e delle Nazioni Unite, della necessità di respingere violenze e odio, degli ottant’anni della Repubblica italiana e del suo ruolo internazionale.
fonte video Quirinale
(ITALPRESS).
abr