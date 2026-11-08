Mattarella “Rifuggire odio tra culture diverse cercando concordia con il dialogo” - Tuttoggi.info

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Mattarella “Rifuggire odio tra culture diverse cercando concordia con il dialogo”

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Mattarella “Rifuggire odio tra culture diverse cercando concordia con il dialogo”

Dom, 08/11/2026 - 11:32

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ROMA (ITALPRESS) –In occasione del Dipavali sono lieto di formulare i migliori auguri di pace, prosperità e serenità alla comunità di fede induista del nostro Paese. La ‘Festa delle Lucì celebra il trionfo del bene sul male, della conoscenza sull’ignoranza, esprime un messaggio universale, invitando a rifuggire odio e prevaricazioni, ricercando la concordia attraverso il dialogo, particolarmente tra comunità di diverse culture e credo religioso”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“L’incontro, perseguito con autentico spirito di conoscenza, è fonte di arricchimento per le società pluraliste e inclusive, basate sul rispetto reciproco, e unisce la convivenza civile. In un’epoca segnata da crescenti tensioni e pulsioni disgregatrici delle pacifiche relazioni tra i popoli, il richiamo del Dipavali a coltivare ideali di speranza, condivisione e solidarietà, coerente con valori fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, contribuisce a ispirare l’intera società. Con tali sentimenti, rinnovo le felicitazioni a quanti celebrano la lieta ricorrenza”, conclude Mattarella.

(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

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