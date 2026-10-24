Mattarella “Riconoscenza ai Paracadusti per impegno per pace e sicurezza” - Tuttoggi.info

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Mattarella “Riconoscenza ai Paracadusti per impegno per pace e sicurezza”

ItalPress

Mattarella “Riconoscenza ai Paracadusti per impegno per pace e sicurezza”

Sab, 24/10/2026 - 09:48

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ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo, in occasione della Festa della specialità e del Raduno Nazionale, un cordiale saluto a tutti i paracadutisti in servizio e in congedo, alle famiglie e ai loro cari, che ne condividono con dedizione gli oneri di un servizio di profondo significato”. E’ quanto si legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, Generale di Corpo d’Armata, Marco Bertolini.

“Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica – scrive il Capo dello Stato –, questo Raduno custodisce la memoria viva di una storia che si rinnova. Un percorso segnato dal valore dimostrato sul fronte africano e dalla partecipazione alla guerra di liberazione, fino all’Operazione Herring, per la liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca. Testimonianza di riscatto e unità nazionale, dove il coraggio e l’onore dei paracadutisti anticiparono l’Italia che rinasceva. Sono i valori su cui è forgiata l’identità che contraddistingue la Folgore e che si traduce in professionalità al servizio della sicurezza nazionale, in impegno per la pace e la dignità umana nelle missioni internazionali. Mentre porgo un deferente omaggio al Medagliere dell’Associazione, testimone del valore di quanti hanno immolato la vita per gli ideali di amor di Patria, rivolgo un pensiero commosso ai Caduti ed esprimo un sentimento di profonda solidarietà ai feriti, che recano i segni indelebili del dovere compiuto al servizio del Paese. Alle donne e agli uomini che vestono il Basco Amaranto va la riconoscenza della Repubblica per la fedeltà ai valori della Costituzione e la dedizione assicurata quotidianamente. A tutti i convenuti formulo i più intensi auguri per l’evento”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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