 Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, "Lunga amicizia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, “Lunga amicizia”

ItalPress

Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, “Lunga amicizia”

Gio, 29/10/2026 - 22:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la presidente della Repubblica di Costa Rica, Fernandez Delgado. Era presente il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. “Benvenuta, anche alla sua delegazione che la accompagna”, ha detto il capo dello Stato. “Abbiamo un lungo rapporto di amicizia crescente, mi sembra siano 162 anni di rapporti tra Costa Rica e Italia, sempre conditi di amicizia e collaborazione. Mi auguro che con la sua presenza faccia crescere ulteriormente la nostra collaborazione”, ha aggiunto Mattarella.
(ITALPRESS).

ads/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!