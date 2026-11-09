 Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Ue” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Ue”

ItalPress

Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Ue”

Lun, 09/11/2026 - 15:47

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidio del pluralismo, cardine della democrazia che non pretende di assimilare le differenze ma sa riconoscerle e valorizzarle, è parte imprescindibile dei principi fondanti dell’Europa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbereshe, insieme al presidente albanese Bajram Begaj.
“Cari sindaci, voi svolgete un ruolo essenziale in questa opera di animazione e di rinnovamento della memoria. I Comuni – ha aggiunto il capo dello Stato – sono spesso i luoghi nei quali una tradizione si manifesta concretamente: nella scuola, nelle manifestazioni culturali, nelle feste popolari, nella musica, nei costumi, nelle espressioni artistiche e nella trasmissione quotidiana della lingua. E’ importante che i giovani possano riconoscersi in questa eredità e viverla come risorsa per il proprio futuro”.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!