Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Ue” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidio del pluralismo, cardine della democrazia che non pretende di assimilare le differenze ma sa riconoscerle e valorizzarle, è parte imprescindibile dei principi fondanti dell’Europa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbereshe, insieme al presidente albanese Bajram Begaj.

“Cari sindaci, voi svolgete un ruolo essenziale in questa opera di animazione e di rinnovamento della memoria. I Comuni – ha aggiunto il capo dello Stato – sono spesso i luoghi nei quali una tradizione si manifesta concretamente: nella scuola, nelle manifestazioni culturali, nelle feste popolari, nella musica, nei costumi, nelle espressioni artistiche e nella trasmissione quotidiana della lingua. E’ importante che i giovani possano riconoscersi in questa eredità e viverla come risorsa per il proprio futuro”.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-