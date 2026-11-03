Mattarella "Nella Costituzione l'etica del militare italiano, presidio di pace" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La Costituzione” è un criterio “di orientamento per il vostro operato. Vi si raccoglie, vi si esprime l’etica del militare italiano, di un Paese, di una Repubblica volta alla pace, che ripudia la guerra come strumento di offesa e aggressione per altri popoli, e si pone costantemente come presidio di pace, di dialogo, di collaborazione internazionale, di rispetto del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, che qui si è dato vita per evitare che la barbarie sia il criterio di comportamento della vita internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza di Allievi degli Istituti di Formazione Militare.

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(Fonte video: Quirinale)