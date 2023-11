ROMA (ITALPRESS) – “L’arte, la musica – come la cultura in generale – non tollerano confini. Superano ogni confine”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell’Associazione Fonografici Italiani, in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’AFI.

