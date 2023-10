Mattarella “Morire sul lavoro è uno scandalo inaccettabile” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “L’intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro, sollecita un’urgente e rigorosa ricognizione sulle condizioni di sicurezza nelle quali si trovano a operare lavoratori. Morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è uno scandalo inaccettabile per un Paese civile, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, soprattutto quando dietro agli incidenti si scopre la mancata o la non corretta applicazione di norme e procedure. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La sicurezza non è un costo, nè tantomeno un lusso: ma un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona. Occorre un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di formazione affinchè si diffonda ovunque una vera cultura della prevenzione”, conclude il capo dello Stato.

