Mattarella “Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione” - Tuttoggi.info

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Mattarella “Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione”

ItalPress

Mattarella “Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione”

Mar, 14/04/2026 - 19:32

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ROMA (ITALPRESS) – “Venendo qui ho letto i lanci d’agenzia sul messaggio che Papa Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede: un messaggio splendido sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire per i suoi richiami in questo periodo così difficile e travagliato. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale a una delegazione di studenti delle Scuole di Giornalismo.
“Mi torna in mente quando in questo salone numerosi anni fa uno studente delle scuole superiori mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere. Gli ho risposto che il potere, o quello cosiddetto tale, per chi ricopre ruoli di vertice nello Stato e nei sistemi sociali può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio – ha proseguito il presidente -. Ma vi sono due antidoti. Il primo è istituzionale: l’equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni di potere dello Stato tra i vari organi costituzionali. Il secondo è rimesso alla coscienza personale individuale ed è un’alta capacità di autoironia. Credetemi, ragazzi, è preziosa. Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero un pò di uso anche in piccole dosi il mondo ne avrebbe grande giovamento e loro stessi eviterebbero tante difficoltà e motivi di imbarazzo”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

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