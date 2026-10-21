Mattarella "Magnati insofferenti alle regole incidono sulle nostre libertà" - Tuttoggi.info

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Mattarella “Magnati insofferenti alle regole incidono sulle nostre libertà”

ItalPress

Mattarella “Magnati insofferenti alle regole incidono sulle nostre libertà”

Mer, 21/10/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Insensate guerre di aggressione, delegittimazione del diritto internazionale, barriere protezionistiche, politiche neo-imperialistiche, l’insicurezza delle rotte marittime, rincari dell’energia che ne sono derivati e che alimentano l’inflazione, pretese neo-monopoliste: tutti questi dissennati fenomeni stanno producendo effetti gravemente negativi sulle catene del valore, sulla libertà dei commerci e si riflettono sulle stesse libertà del nostro modello di vita, con cosiddetti magnati, insofferenti alle regole della comunità, siano esse statuali o sovranazionali, con assurde inaccettabili pretese in settori nevralgici della vita internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”.

sat/azn
(Fonte video: Quirinale)

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