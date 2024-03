ROMA (ITALPRESS) – “La libertà di stampa è fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia. Vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile, a fronte della quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con il presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani, e una delegazione.

sat/mrv (fonte video: Quirinale)