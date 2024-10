Mattarella "L'agricoltura è futuro per l’umanità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La Repubblica sa di identificarsi in ampia misura nell’agricoltura. La Repubblica sa che l’agricoltura è determinante per il futuro del Pianeta. La Repubblica sa che è a partire da elementi essenziali come l’acqua e il cibo che si costruisce la pace tra i popoli. L’agricoltura è futuro per l’umanità. Fedele alle proprie radici, sono certo che troveremo su questa strada la Confederazione dei prossimi anni”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80^ anniversario della Coldiretti.

ads/mrv (Fonte video: Quirinale)