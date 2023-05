“La scuola è di tutti. La scuola deve essere per tutti. Spiegava don Milani”, “Impossibile non cogliere la saggezza di questi pensieri”, “Il merito non è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando la figura di don Milani a Barbiana, nel centenario della nascita. abr/