Mattarella "La ricerca è un veicolo di collaborazione e pace" - Tuttoggi.info

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Mattarella “La ricerca è un veicolo di collaborazione e pace”

ItalPress

Mattarella “La ricerca è un veicolo di collaborazione e pace”

Mer, 22/04/2026 - 15:02

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ROMA (ITALPRESS) – “In questa Giornata della Ricerca Italiana nel mondo occorre sottolineare quanto chi si occupa di ricerca sviluppa il futuro del nostro Paese, le condizioni per il futuro”. La ricerca è “una dimensione che ignora le frontiere, che non è separabile dalle frontiere fra gli Stati e che rappresenta un veicolo di collaborazione e di pace. Lo abbiamo visto durante il Covid, ma lo vediamo costantemente ed è sempre stato così; anche per questo dato storico è importante sorreggere appieno la ricerca nel nostro Paese”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, unitamente ad una delegazione dei Presidenti degli Enti di Ricerca.

tvi/mca2
(Fonte video: Quirinale)

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