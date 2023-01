In passato, in varie occasioni, l’ha definita “inaccettabile”, “indecente” e “insopportabile”. Sergio Mattarella è convinto che l’evasione fiscale sia un freno per lo sviluppo dell’Italia, e non ha mancato di ricordarlo anche nel messaggio di capodanno. “La Repubblica – ha detto il Capo dello Stato – è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia”.

