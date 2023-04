Mattarella "La pace tra i popoli va costantemente difesa" - Tuttoggi.info

“Sappiamo che la pace tra i popoli non è mai garantita per sempre, come dimostra il conflitto in Ucraina, ma deve essere costantemente difesa”. Lo ha detto il presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia.

mgg/gsl (Fonte video: Quirinale)