Mattarella "La guerra purtroppo non ha abbandonato il mondo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Anche voi sarete chiamati a confrontarvi con le sfide che questo nostro tempo presenta. Un tempo caratterizzato da una ampia incertezza, da imprevedibilità del quadro globale. La guerra, purtroppo, non ha abbandonato il mondo: sono numerose le aree in cui, tra conflitti e tregue fragili, si svolgono e si registrano crisi preoccupanti. Ucraina e Medio Oriente sono soltanto le più vicine a noi tra queste crisi così gravi nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando gli allievi degli istituti di formazione militare incontrati prima della cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia, conferite nell’anno 2025.

(Fonte video: Quirinale)