 Mattarella "La guerra purtroppo non ha abbandonato il mondo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mattarella “La guerra purtroppo non ha abbandonato il mondo”

ItalPress

Mattarella “La guerra purtroppo non ha abbandonato il mondo”

Mer, 05/11/2025 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Anche voi sarete chiamati a confrontarvi con le sfide che questo nostro tempo presenta. Un tempo caratterizzato da una ampia incertezza, da imprevedibilità del quadro globale. La guerra, purtroppo, non ha abbandonato il mondo: sono numerose le aree in cui, tra conflitti e tregue fragili, si svolgono e si registrano crisi preoccupanti. Ucraina e Medio Oriente sono soltanto le più vicine a noi tra queste crisi così gravi nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando gli allievi degli istituti di formazione militare incontrati prima della cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia, conferite nell’anno 2025.

fsc/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!