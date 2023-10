Mattarella “Istituzioni diffondano la cultura della convivenza” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni: queste le finalità che la legge assegna alla Giornata nazionale “Giovani e Memoria”, istituita in ideale collegamento con l’anniversario celebrato il 27 gennaio di ogni anno, data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz”. Questo il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Ministro per lo Sport e i Giovani in occasione dalla Giornata nazionale “Giovani e Memoria”. “Nel 75° anniversario della Costituzione significa riflettere sui valori che ispirano la vita della nostra comunità dopo la riconquista della libertà e la scelta di dar vita alla Repubblica – aggiunge Mattarella -. Istituzioni, società civile e cittadini condividono la responsabilità di diffondere una cultura civica della convivenza che sappia valorizzare i principi definiti nella Prima parte della nostra Carta fondamentale che affermano la dignità e l’eguaglianza di ogni persona di fronte alla legge”. “La Costituzione è la cornice entro cui si sviluppa la vita del Paese, nel succedersi delle esperienze delle generazioni a confronto con i cambiamenti culturali, economici e politici – dice ancora il Capo dello Stato -. Essenziali, a questo scopo, la sollecitazione e il sostegno all’impegno di chi, come i giovani, deve essere messo nelle condizioni di costruire il proprio futuro, partecipando alle diverse attività che il pluralismo associativo pone a disposizione per crescere da cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dall’appartenenza alla Repubblica”. “A tutti i partecipanti, mi è grato rivolgere un saluto augurale di buona Giornata” conclude Mattarella.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma