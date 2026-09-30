Mattarella incontra parenti vittime strage Linate, "Ricordo non si estingue mai" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato a Linate i familiari dell’incidenteaereo dell’8 ottobre 2001. L’incontro è avvenuto in una sala dello scalo milanese. Ad accogliere il capo dello Stato la presidentedel Comitato 8 ottobre Adele Pesapane. “Il dolore non si estingue e non si attenua, è impossibile che questo avvenga. Ma si può tradurre in modi diversi”, ha detto il capo dello Stato.

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(Fonte video: Quirinale)