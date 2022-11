sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

“Incontrare chi rappresenta la comunità italiana in Svizzera è un modo ideale per iniziare questa visita di Stato. Voi rappresentate la presenza italiana in questo Paese amico”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il personale dell’Ambasciata e una rappresentanza della collettività italiana in Svizzera in avvio della sua visita di Stato in Svizzera.