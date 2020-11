Mattarella "Da Forze Armate responsabilita' e spirito servizio" - Tuttoggi

“Il 4 novembre, ricorre l’anniversario della fine della Grande Guerra. Militari e civili, insieme, siimpegnarono per il comune obiettivo della definitiva unificazione del nostro Paese. Come avvenne allora, oggi donne e uomini che prestano servizio nelle Forze Armate lo fanno con dedizione eonore”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel videomessaggio in occasione del conferimento delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia.

sat/red (fonte video: Quirinale)