Mattarella “Auguri al nuovo Esecutivo, necessario procedere velocemente” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo gli auguri al nuovo Governo che domani mattina inizierà a svolgere i suoi compiti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo che la premier incaricata Giorgia Meloni ha annunciato la lista dei ministri.“Questa volta il tempo è stato breve, è passato meno di un mese dalla data delle elezioni, è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale”, ha spiegato il capo dello Stato.“E’ stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti”, ha aggiunto Mattarella, che ha concluso spiegando come il governo uscente abbia “fatto fronte alle esigenze di guida del paese concludendo la sua attività con il Consiglio europeo di ieri e stamane, lo ringrazio ancora una volta”.

– foto ufficio stampa Quirinale –