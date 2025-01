Mattarella all'Opera di Roma per assistere a Tosca - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro dell’Opera di Roma per la rappresentazione dell’opera lirica “Tosca” di Giacomo Puccini in occasione dei 125 anni dalla prima messa in scena. Il Capo dello Stato ha partecipato con il sindaco della capitale Roberto Gualtieri allo scoprimento della targa nel foyer del Costanzi che ricorda i 125 anni del capolavoro del compositore toscano. Poi, ha preso posto nel palco reale con il primo cittadino per assistere a Tosca nello storico allestimento della prima assoluta al Costanzi il 14 gennaio 1900 che ebbe tra il pubblico anche Giacomo Puccini. vbo