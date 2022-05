“Una persona umile cerca la verità, chi coltiva la superbia è convinto di possederla. Vorrei raccomandare agli studenti di questo e ogni altro ateneo di non cadere mai in questa tentazione, di coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico. L’antidoto alla superbia è la cultura”. Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella in apertura dell’anno accademico dell’Università di Padova.

